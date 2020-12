Souhaitant obtenir un poste d'animateur HSE, je suis actuellement en Licence pro Gestion des risques Indsutriels et Technologique en alternance chez TRB à Nesles.

Ma mission principale chez TRB est de déployer un nouveau standard de consignation en faisant une analyse des risques par équipement, en rédigeant un plan d'action et des modes opératoires et en formant le personnel avec le service HSE.