Lucas LEGARDINIER

2014 à aujourd'hui / Programmiste architectural et urbain, BIM Management, Responsable d'Archiprogramme

www.archiprogramme.com



2012 à 2014 Programmiste architectural & urbain, Directeur d'agence ARP (Architecture, Réalisations, Programmation) Lyon. www.arpweb.com



2008 à 2012 Programmiste architectural & urbain au sein du cabinet Polyprogramme, Paris. www.polyprogramme.com

----------------------------------------------------------------

2015 Formation Groupe le Moniteur Outils & Méthode du BIM Manager



2014 - 2015 Chercheur associé à l'ENS d'architecture de Lyon, membre associé du laboratoire Lyon Architecture Urbanisme Recherche



2014 Formation Groupe Le Moniteur Pathologie des bâtiments



2011-2012 Formation IPTIC Certification Amélioration Énergétique des Bâtiments Existants



2006-2007 Master II de Sociologie des Usages Urbains et Architecturaux à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, chercheur membre du Centre d'Etude des Mouvements Sociaux



2004-2005 Master I de Sociologie de l'Urbanisme et de l'Architecture, obtenu avec les félicitations du jury, Université de Provence, Aix-en-Provence



1999-2001 DEUG de Droit, Université de Rouen





Compétences informatiques



-MS Office, Adobe Acrobat, Excel et tableurs, Filemaker Pro, PowerPoint, Keynote, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Coreldraw, Sketchup, Autocad, Revit, Archicad, Tekla Bimsight, Adobe Première, 3dsMax, Soundforge, FinalCut, etc.

-Compétences réseau Extranet et Internet, gestion de site, Hardware, etc.



Langues



-Anglais : courant & professionnel

-Espagnol : lu, écrit, parlé



Mes compétences :

Bâtiment

Architecture

Sociologie

BIM

Nouvelles technologies

AMO

Études de faisabilité

Études de programmation

HQE