Étudiante en alternance 4e année de formation en MBA EXPERT UX/UI DESIGN à MyDigitalSchool, je maîtrise la suite ADOBE et Pack office, de plus, j'ai des bases dans le HTML & CSS et CMS pour la création de site Web.



Hors des études, je suis auto-entrepreneuse dans le graphisme



Je fais partie d'une équipe de bénévoles pour lorganisation de la convention MANGACHAMP et je suis bénévole pour le festival MOTOCULTOR dans la gestion parking.