Lucie DANON

Actuellement en reconversion, je recherche un poste en tant que chargée de marketing et communication, ou product manager dans le digital



Grâce à mes 13 ans d'expérience dans le secteur de l'habillement en tant que coordinatrice production pour des marques haut de gamme et luxe, je me suis construit un profil polyvalent, flexible et autonome.

Pour compléter mes compétences transversales, je suis diplômée d'un MASTER 2 de "Manager en Stratégie et Développement dEntreprise (spécialisation Digital)" auprès de Icademie en e-learning.



Aujourd'hui, je peux proposer des compétences clefs telles-que :

- Coordonner les divers acteurs dans la gestion dun projet afin de le faire évoluer positivement.

- Être force de proposition pour améliorer un produit, une offre ou un process.

- Capacité à trouver des solutions efficaces et réalistes daprès un grade de qualité attendu.

- Mettre en place des tableaux de bord et des rétro-planning afin davoir une visibilité globale de lavancement du projet, définir et solutionner les éléments bloquants.

- Recenser et analyser les données nécessaires à la bonne gestion dun projet.



Mon projet :

- Progresser dans mon savoir-faire vers la fonction de chef de produit ou chargée de marketing/marketing digital

- Mettre en pratique les compétences acquises et den apprendre de nouvelles au contact des professionnels du secteur