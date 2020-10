Depuis toujours intéressée par la santé et la biologie, je suis entrée à l'ISEN avec l'idée de réaliser une formation d'ingénieur généraliste pour ensuite travailler dans la santé.

Pendant mon master bio-nanotechnologies, j'ai été interpellée par les bio-MEMS, et particulièrement par les organes sur puce et la microfluidique. La combinaison de différents domaines (biologie, chimie, microfluidique, mécanique, électronique, etc) à échelle réduite, que l'on peut appliquer aux tests médicamenteux, à la détection de cellules cancéreuses, ou à d'autres sujets tout aussi complexes a été pour moi une découverte fascinante.



Cet attrait pour les bio-MEMS s'est confirmé durant mes différents stages et projets en start-up, centre de recherche et laboratoire, durant lesquels j'ai pu développer mes connaissances acquises pendant mon master.



Concernant mon caractère, je suis curieuse et persévérante et j'aime relever de nouveaux défis.

Mes 2 stages aux Pays-Bas m'ont notamment appris beaucoup : je m'adapte facilement, j'aime découvrir de nouvelles cultures et personnalités et travailler en équipe est une priorité pour moi.



J'aimerais aujourd'hui travailler dans une entreprise, entourée de collègues internationaux et passionnés de technologie au service de la santé !

Donc si ce petit texte vous parle ou que vous avez des questions concernant mon parcours ou ma personnalité, n'hésitez pas à me contacter via lucie.dercourt@isen.yncrea.fr