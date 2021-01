Lucie ENRICO (VIALARET)

Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Chimie et procédés de l'INSA de Rouen. Ma formation m'a permis d’acquérir des connaissances générales en chimie et en génie des procédés, que mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de renforcer et de développer. Mes expériences de médiation scientifique, de chargée d'enseignement ainsi que mes communications dans des conférences nationales et internationales m'ont permis de développer ma créativité et ma pédagogie.



Mes compétences :

Travail en équipe

ImageJ

Word, Excel, Powerpoint

Médiation scientifique

Analyse des résultats

Diffusion Dynamique de la Lumière DLS

Microfluidique

Expérimentations

Génie des Procédés

Chimie

Veille scientifique

MATLAB

Chromatographie liquide