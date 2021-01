Je suis capable de travailler en équipe et de mener à bien les projets qui me tiennent à cœur. Grâce à différentes expériences et la réalisation de plusieurs projets informatiques,je suis aussi organisée et indépendante. Je saurai m'investir pleinement dans toute mission que vous voudrez bien me confier.



Mes compétences :

WordPress

UML/OMT

SQLPlus

P H P

Microsoft Access

Linux

JavaScript

HTML

Consolidations

C++