Lucile COSTEY

Avec plus de 13 ans d'expérience dans le design et le développement produit, pour des marques de luxe, haut de gamme et de la grande distribution, j'ai une double expertise en chaussures et maroquinerie.

J'ai par ailleurs une forte sensibilité à l'univers de la maison / textile / décoration / arts de la table.



Passionnée et formée à la photographie depuis 2019, je souhaite aujourd'hui proposer mes compétences en management également dans ce domaine-là.



COMPETENCES:



MANAGEMENT DE COLLECTION, D'EQUIPE ET DE PROJET:

- Coordination de projets transversaux marketing-style-développement-production (plannings, réunions, suivi, compte-rendu, relances, respect des délais);

- Organisation des collections: retro-planning, plan de collection, cadencement de loffre, etc.;

- Analyse des ventes;

- Veille concurrentielle;

- Relation directe avec clients, licenciés et fournisseurs internationaux;

- Recrutement et management de créatifs;

- Présentation des collections en interne, élaboration des supports de vente, ITW pour la presse.



DESIGN & CREATION:

- Identité de marque : définition de lADN, des éléments identitaires;

- Tendances et thèmes de la saison: moodboards, gamme couleurs;

- Création de collections complètes daccessoires: volumes (formes et talons), matières,

pièces métal, motifs/animations graphiques;

- Dessin à la main et CAO.



DEVELOPPEMENT PRODUIT:

- Sourcing matières, composants, ornements & transformateurs matières (large carnet dadresses);

- Fiches techniques;

- Développement produit et prototypage en France, Italie, Portugal, Brésil et Asie;

- Picking chez les fournisseurs.



Extraits de mon portfolio vidéo : https://vimeo.com/user32030623

Extraits de travaux: https://www.pinterest.fr/lcostey/my-work/



SOFT SKILLS:

- Créativité et curiosité,

- Organisation, réactivité, précision et rigueur,

- Forte sensibilité produit, sens du détail,

- Leadership, goût pour le travail en équipe et aisance relationnelle,

- Flexibilité: capacité à travailler pour des marques aux ADN très différents en même temps (8 ans dexpérience en agences et enseigne multi-marques).



Contactez-moi : lucostey@hotmail.fr ou +33 6 64 27 45 93.



