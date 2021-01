Madame, Monsieur,



Je vous souhaite la bienvenue sur mon profil Viadeo.



Je suis une jeune diplômée en école de commerce à la recherche d'un emploi dans les domaines du marketing et de la communication.

Je suis dynamique, à l'aise avec les chiffres, dotée d'une bonne capacité d'adaptation et d'un excellent relationnel.

Je parle également l'anglais couramment et je maîtrise les outils informatiques tels que le Pack office.



Vous trouverez sur ce profil mon CV afin de vous apporter de plus amples informations quant à mon parcours.



Cordialement,



Lucile Eychenne



Mes compétences :

Rédaction

Marketing opérationnel

Études marketing

Gestion de la relation client

Linguistique

Commerce international

Relationnel