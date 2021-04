Lucile LUCILE DECAS (DECAS)

Jeune femme dynamique et souriante. 13 ans dans le commerce à différents postes et entreprises, orienter dans la découverte client.



Je souhaite à présent donner un nouveau souffle à ma carrière, et surtout acquérir de nouvelle compétence.

Actuellement en MBA Marketing et communication pour développer et mettre à jours mes compétences



Mes compétences :

Accueil

Vente

Merchandising

Organisation

Relation client

Relation fournisseur

Dynamique

Pack office (Word, Excel, power point)

Crèative

Savoir s'adapter

Inventaire