Après des études dans la biologie, je me suis intéressée à la méthode Gesret pour tenter de guérir mes allergies et je suis devenue passionnée par l'ostéopathie et les médecines douces, ce qui m'a poussée à changer de cursus.



Actuellement en 5ème année d'ostéopathie au Conservatoire Supérieur d'Ostéopathie (CSO) de Toulouse, j'ai pour ambition de développer mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Médecine chinoise

Ostéopathie humaine

Thérapies énergétiques

Toxicologie

Recherche scientifique