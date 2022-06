Ludmilla GRZELAK

Actuellement en dernière année de thèse sur l'intelligence artificielle appliquée aux capteurs de gaz polluants j'ai l'opportunité de développer un produit embarqué pour la surveillance de la qualité de l'air.



Etant en thèse CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la REcherche) à Yumain, je travaille en collaboration avec le Groupe dEtude et de Recherche sur les Microondes du laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (laboratoire publique). Cette équipe étant spécialisé dans les microondes et la chimie des matériaux jai pu acquérir des compétences dans ces deux domaines.



Je conçois un prototype composé dIntelligence Artificielle (IA), délectronique embarqué et de capteurs de gaz polluants. Le choix de ces capteurs a été réalisé après un état de lart et une étude de marché. Afin de vérifier la validité des capteurs sélectionnés et générer des données pour notre modèle dIA jai conçu (CAO) et mis en place un banc de manipulation qui nous permet de maitriser latmosphère des capteurs. Il est entièrement contrôlé à laide dun logiciel que jai implémenté en Python. Les résultats obtenus mènent à des publications scientifiques.



Je suis disponible à partir d'octobre 2022 et souhaite m'investir dans une entreprise pour y faire de la R&D.