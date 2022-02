Ludovic BOIRE

MON PROFIL

Récemment diplômé d'un niveau trois de technicien supérieur en économie de la construction et maitrise d'œuvre, je souhaite développer un réseau professionnel dans le domaine de la conception et réalisation de biens destiné au marché privé.



MES DOMAINES DE COMPETENCES

- Assistant à maitrise d’ouvrage

o Aspect consultatif : étude de faisabilité et d’opportunité

 Esquisse projet

 Expression des besoins

 Rédaction des cahiers des charges

 Démarche prospective foncière

o Aspect technique : choix constructif, réalisation de descriptif sommaires et prescription technique

o Aspect financier : gestion économique d’un projet (logiciel d’étude de prix adaptable)

 Étude de prix TCE

 Étude financière prévisionnelle sommaire

 Démarche prospective établissement financier

o Aspect administrative : formalité administrative

 PC/DP/AT

 Démarche concession

 Consultation référé préventif

- Dessinateur projeteur

o Technicien dessinateur projeteur et infographiste 3D (plans d’esquisse)

o Réalisation de plans administratifs (PC / DP)

o Réalisation de plans d’exécution pour les entreprises

- Économiste de la construction

o Étude financière prévisionnelle (EFP)

o Étude en cout global

o Dimensionnement de projets et établissement de métré tout corps d’état (TCE)

o Chiffrage, étude de prix tout corps d’état (TCE)

o Étude de prix global

o Constitution de dossier d’appel d’offre

- Maitrise d’œuvre

o Mission de bases et complémentaires de la MOE

- Conducteur de travaux

o Compétences OPC

- Courtier en travaux TCE / BET (Apporteur d’affaire pour les entreprises)





MON IDEE ET MES ESPERENCES

Rencontrée des entreprises, échangé et partagé des objectifs communs, complémentaires dans nos domaines de compétences.

Créer un réseau professionnel, détecter et créer des opportunités d’affaires communes afin de dynamiser le marché



LES CONTACTES RECHERCHER

Bureaux d’étude

Entreprises de conception

Entreprises de réalisation tout corps d’état en bâtiment













