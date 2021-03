Ludovic GLOAGUEN

Mon parcours m’a amené à avoir une double spécificité. D’une part la connaissance des réseaux de distribution GSB LISA Jardinerie en France et dans une moindre mesure en Europe. Je sais négocier en autonomie en centrale d’achat nationale avec pour preuve l’ouverture de grands comptes en GSB jardineries et Lisa à mon actif. D’autres parts, je suis technicien pour ce qui concerne le matériau bois et plus particulièrement les résineux. En effet, j’ai la connaissance des procédés industriels (qualité, méthode de production, faisabilité des produits, connaissance des coûts de production et de la matière). Je sais également m’adapter à la technicité d’autres produits techniques. Je suis apte à exercer à la fois un poste de compte clés dans la distribution comme un poste de chef de secteur.

Commercial ambitieux cherche entreprise même profil.



Mes compétences :

Responsable