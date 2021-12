Pilote l'ensemble de l'activité et des ressources techniques du groupe, assiste également la Direction dans lélaboration, lorganisation et la mise en application de la politique Santé/Sécurité de lentreprise.

Optimise lorganisation des services techniques des usines et assure le management direct des responsables locaux. Garantie ladéquation des moyens techniques en fonction des besoins de lentreprise. Gère les budgets des services techniques sur les différents sites.