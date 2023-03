Ludovic LERAT

Après 14 ans d’expérience professionnelle dans la banque de réseau, accès principalement dernièrement dans le management d’équipe et l’expertise conseil auprès de clients particuliers et entreprise, je souhaite désormais orienter ma carrière vers des fonctions d’entreprise beaucoup plus opérationnelles, et ce, dans les multiples secteurs d’activités offerts par les fonctions de l'Audit et le Contrôle de Gestion.



Pour compléter l'expérience professionnelle acquise, je suis actuellement en "MBA Audit et Contrôle de Gestion" au Pôle Universitaire Léonard de Vinci à la Défense.





Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion des ressources humaines

Gestion des risques financiers

Négociation commerciale

Formation

Management