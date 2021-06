Ludovic PONCHAUT

Chef de rayon puis chef de secteur depuis plus de 8 ans,et maintenant directeur d'agences depuis 6 ans.A la tête de 2 agences , mes différentes expériences m’ont permis d’acquérir rigueur et professionnalisme, de mettre en pratique le management à distance , la gestion,la mise en avant d’une offre produits, la réalisation des plans promotionnels, la gestion d’un compte d’exploitation et l’animation du chiffre et de la marge dans un centre de profits, la fidelisation de la clientele en GSB ou dans le négoce, la satisfaction de notre client...



Aujourd'hui, directeur de deux agences avec plusieurs collaborateurs dont 3 commerciaux, je met en pratique la relation privilegiée de mes clients.



Curieux, rigoureux, créatif, ambitieux, un goût prononcé pour les challenges, persévérant sont quelques mots qui décrivent au mieux ma personnalité.



Après une carrière vers le commerce, la gestion, l'organisation et le management, plusieurs métiers m'attirent: directeur d'agence ou de site, Directeur de magasin, Chef de centre, responsable de magasin, chef des ventes,directeur des ventes



Mes compétences :

Gestion

Manager

Rigoureux

Animateur

Autonome

Responsable

vente

createur

strategique

Merchandising

gestion d'un centre de profits - développement de

management a distance

leader

Management commercial