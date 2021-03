Ludovic SAINTOT

Vous pouvez consulter mon parcours complet et détaillé grâce à mon CV dématérialisé à l'adresse: www.ludosaintot.fr



Mes années de formation et mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir un certain savoir faire dans dans différents domaines.



Je suis actuellement attaché de Direction dans une société de transports spéciaux.



Volontaire et dynamique, je suis capable de mener à bien de nombreuses missions à responsabilité.

L'apprentissage et la la remise en question font partie intégrante de ma philosophie de vie.



Point fort: je ne renonce jamais.

Point faible: je ne renonce jamais.