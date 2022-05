Ludovic THOMAZEAU

Je travaille depuis plus de 17 ans avec les principaux acteurs de la Grande Distribution en France.



J'ai occupé différentes fonctions commerciales & marketing :



Merchandiser, Commercial terrain, Key Account, Responsable d’un pôle Marketing & Grands Comptes.



Au sein de plusieurs grandes entreprises leader sur leur marché :

Dyson, Apple, Electrolux, Modelabs, Vivanco et dernièrement Audim.



Sur différents marchés non alimentaires :

Blanc/Electroménager, I.T,Equipement de la maison,Téléphonie,Electronnique Grand Public.



J'aime ce métier car à chaque entreprise et chaque nouveau marché, les problématiques sont nouvelles et différentes.

La G.D est un secteur en constante évolution qui ne laisse pas de place à la routine !



Mes spécialités : gestion de projets en interne, approche catégorielle, mis en place d'opération type Day One, lancement de nouveaux produits, négociation en Centrale, et management.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion du stress

Organisation et stratégie

Rigueur