Mon expertise :

20 ans d'expériences dans la vente de solutions complexes et de satisfaction clients, font que j'appréhende chaque projet avec la volonté d'un accompagnement personnalisé et sans faille.



Je manage et développe commercialement les solutions ARCA Conseil auprès des directions du Contentieux, du Risque, de la Conformité, du Crédit, et de la fiabilisation de données clients (dont la conformité Ficovie et loi Eckert). L'équipe de vente et d'après-vente assurent avec moi l'accompagnement de nos clients avec un suivi irréprochable.



ARCA Conseil est le leader français de l'enquête civile :

- Enquête de solvabilité,

- Expertise Immobilière dans un contexte de prévention des risques lors de la valorisation à l'octroi ou la valorisation des garanties (directive crédit immobilier UE/2014/17, MCD), et également dans un contexte contentieux.

- Fiabilisation de données clients (dont conformité Ficovie, loi Eckert), recherche d'ayants-droits et bénéficiaires... pour le secteur assurance et bancaire.

- Affaires spéciales (enquête à l’étranger, fraude, cybercriminalité, ...)



Ludovic VAZ



Mes compétences :

Développement commercial

Prospection commerciale

Management commercial

Direction commerciale

Direction des ventes

Vente

Management

Channel marketing