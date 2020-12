Ludovic VINSONNAUD

Depuis plus de 10 ans, mon expérience en tant qu’ingénieur réseaux, systèmes et sécurité au sein de plusieurs entreprises dans des contextes de travail différents m'ont forgé un parcours et une identité atypique. Mon profil polyvalent permet une adaptabilité aussi bien à mon environnement qu'aux utilisateurs auxquels je suis confronté.



Ingénieur, c'est pour moi être à l'écoute, être critique, être force de proposition.

Analyser, conseiller, guider sont parmi les maîtres mots de mon état d'esprit.

N'oublions pas que dans Service Informatique, il y a le mot Service. Être au service des utilisateurs est une notion très importante souvent négligée ou oubliée.



Depuis plus de 5 ans, c'est l'Institut d'Optique Graduate School qui a su me convaincre de participer à leur projet d'être une vitrine technologique pour la recherche et l'enseignement. Fibre optique, réalité virtuelle et augmentée, travail collaboratif sont autant d'outils métiers mis en œuvre pour montrer l'excellence de notre savoir-faire.



Ayant eu la chance d'encadrer un stagiaire puis un alternant, je souhaite maintenant évoluer vers un poste de responsable d'équipe voire responsable de service informatique.



Toujours dans l'envie de m'améliorer, je vais là où le travail me semble le plus attractif. J'envisage à court ou moyen terme de monter en responsabilité et prendre la direction d'un service. Je suis donc à l'écoute de cette opportunité.



Mes compétences :

Windows server

Linux/UNIX

NAS, SAN

Routage IP, NAT, VLAN, VPN

Routeurs Cisco, Juniper, Bintec, H3C

JAVA, C, C#

UML

LAN, WAN, WLAN

Supervision

Réseau

Formation

ITIL

Suivi de projet

Animation de réunions

Gestion d'incidents

Azure

Migration de S.I

Wi-Fi

Dell iDrac, HP iLo

DHCP DNS IPAM

Gestion des mises en production

Ordonnancement

Transfert de compétences

Virtualisation