Ludwig Amaury HOUCKE

*Etudiant à l'école MBWay Lille en 2e année gestion des patrimoines privés et professionnels*



L'objectif réel de mon alternance est de renforcer mes connaissances dans le monde de la banque et de l'assurance et gagner en expérience professionnelle.



*Conseiller junior sur le marché des clients particuliers et professionnels à la banque Populaire Du Nord*



La Banque Populaire c'est plus de 3 330 agences réparties sur le territoire français, une offre innovante d’accès et de services à distance.



Acteur économique incontournable dans sa région, elle accompagne plus que jamais les projets des hommes et des femmes qui partagent ses valeurs.



Mes compétences :

Reporting

Microsoft Word

Microsoft Excel

Mac OS

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint