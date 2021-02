Lugdivine PICON

DOMAINE DE COMPETENCES :

S’adapter aux situations et changements, incarner et transmettre les valeurs de l’entreprise

Conjuguer bon sens et créativité pour mettre en place des solutions novatrices et efficaces

Maitriser les techniques du marketing et de la communication avec un fort ton commercial

Mobiliser les énergies en interne vers des objectifs communs au moyen d’un excellent relationnel



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Evénementiel

Conception graphique

Communication interne

Marketing stratégique

Autonomie

Aisance relationelle

Organisation d'évènements