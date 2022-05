Lugdivine VALAT

Bonjour, je suis actuellement à la recherche d'un stage en alternance en commerce international (un cursus que j'ai entrepris il y a un certain temps mais que j'ai du interrompre) ce stage me permettrrait de finaliser un projet qui me tient particulièrement a coeur.

J'ai une expérience de 5 ans en tant que commerciale, j'ai monté et géré ma propre entreprise pendant 2 ans puis j'ai décidé de reprendre mes études afin d'approfondir certaines connaissances (droit, eco, gestion, anglais commercial, informatique, marketing, import-export) afin de me donner un nouveau cap professionnel.





Mes compétences :

Vente

Export

Luxe

Communication

Marketing