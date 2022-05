Mes compétences :

Électronique

Contrôle et Commande (PID,LQ,MRAC)

Filtrage et traitement D'image/Signal

Observateurs virtuels (PID,LQ,MRAC)

Analyse des systèmes Linéaires et non-linéaires

Protocole TCP/IPv4



Logiciels:

Matlab/ Simulink

Solidworks

Proteus ISIS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Twincat 3



Langages:

HTML

C/C++

OpenCV



Langues:

Espagnol (Langue Maternelle)

Anglais (B1)

Francais (bilingue)