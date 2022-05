Je m’apelle Luis Navarro.

Je suis Colombien.



Ma formation académique est la suivante:



2011-2012 Université Montpellier 1,bac+5 visé grade MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION, mention MARKETING ET VENTE,spécialité NEGOCIATION ET DIRECTION D'EQUIPS COMMERCIALES.

2010-2011 École Supérieure de Commerce, Montpellier 4émm année in Science of Management

2006-2011 Ingénieur de marche, 4émm année. UNAB (Colombie). [Ce que correspond en France à Ingénieur des affaires ou ingénieur Industriel]

2004-2008 Professionnel en bijouterie.







J’ai une expérience professionnelle pendant 7 ans.

Mes compétences sont :

La capacité des prendre des décisions chaque fois que la nécessite l’exige, Le travail en équipe, planifier et hiérarchiser les priorités; leadership et souci permanent d’amélioration et d’évolution.



J’ai pu appliquer ces compétences dans plusieurs postes où j’ai travaillé comme : Si vous estime que je suis capable d’appartenir

Directeur Commercial dans la distribution de Skype avec plusieurs équipements de la marque VoSKY en Colombie et les autres pays d’Amérique latine. Pendant 2 ans.

Ingénieur Commercial et Logistique pour la distribution de la Viande à Bogotá.

Chef de projet pour l’installation de projet d’électrification et d’eclairage en Colombie.

Administrateur de mes deux magasins de vêtements.

Dessinateur et créateur de bijoux.



Dans toutes les fonctions j’ai eu la responsabilité de groupes de 5 à 40 personnes.



Je garanti que je fais un travail discipline, organise pour répondre aux objectifs planifies. Vous pouvez trouver chez moi les valeurs essentielles d’une personne honnête et persévérante.



