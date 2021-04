Luis PATARATA

De formation en Commerce International, je suis une personne autodidacte qui aime apprendre tout ce qui l'entoure. Aussi bien à l'aise en bureau que sur le terrain, les challenges sont mes motivations principales qui me font avancer toujours vers l'avant.



Les domaines qui me plaisent sont tous aussi variés que complémentaires. L'informatique, le design, le marketing et le hight-tech me passionnent.

Je suis aussi également quelqu'un de manuel qui bricolage aussi bien au niveau de la décoration que de la rénovation.

Ma recherche d'enrichissement professionnel a donné lieu à la création d'une SCI immobilière : gestion du patrimoine, prospection, fiscalité.



Actuellement en poste de formateur dans la société EFI, multinationale dédié à l'univers de l'imprimerie sous toutes ses coutures. Je suis chargé de former nos clients sur les ERP Gamsys et Graphisoft et les plateformes web tel que Direct Smile (VDP & Cross Media) et Digital Store Front (DSF).

Au delà de la formation, nous conseillons nos clients sur des workflow et apportons toute notre expertise afin d'augmenter la productivité.



Mes compétences :

Photographe portrait

Support technique

Graphisme et Web design

Photoshop

Formateur consultant

Imprimerie

Import export à l'international

Photographie

Photographe événementiel

Photographe mariage