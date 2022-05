Luis PESSOA

Le métier de gardien d'immeuble est ma vocation, je suis née, et j'ai vécu toute ma vie dans cet environnement, au niveau de l'entourage familiale et de mon propre entourage.



Je suis de nationalité Portugaise et mon grand père, arrivé clandestinement à pied en France, a assisté à la structuration des HLM's en 1960-70 par L'Abbé-Pierre suite à l'entassement des 50 mille Portugais et des 100 mille Algériens dans les bidonville d'Île-de-France. L'empathie de masse des Français par le biais de petits médias locales voyant les gens mourir de faim et de froid a sauvé 1 million d’étrangers de la pire des morts.



La croissance sociale et budgétaire de cette époque grâce aux HLM's, créât des emplois à grande échelle, en l'occurrence dans le ménage et le BTP.



Mon grand père a permis à mes parents de venir sur Paris et très vite, avec le besoin de main d'oeuvre et d’employés de ménage dans l'ancienne bourgoisie, mon père n' eu pas de mal à trouver un emploi dans le batiment et ma mère trouva en très peut de temps une loge chez un petit syndic Parisien.



Me voilà des années après, convaincu de mes ambitions.



Mes compétences :

Jardinage

Maîtrise de situations conflictuelles

Facturation

Petites manutentions

SST 3 fois

Gestion locative

Macros

Courrier

Microsoft Office

Informatique

Baptême du feu

Nettoyage

Autonomie professionnelle

Nettoyage des bâtiments

Encaissement

Organisation

Nettoyage industriel

Permis de conduire

Possibilités sociales

Economie

Droit

Monde microbien