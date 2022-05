Luisa KERROUCHE

28 ans d'expérience dans l'immobilier dont 15 ans dans la commercialisation de programmes neufs pour des promoteurs et 13 ans en agences immobilières :

-Conception de programmes immobiliers neufs

-Création, direction et gérance de deux agences immobilières à Paris 17ème

-Développement d'un portefeuille de gestion locative

-Larges connaissances commerciales, techniques et juridiques

-Aisance relationnelle et rédactionnelle

-Création, formation et management d'équipes de vente

-Coaching de responsables d'agences et de leurs équipes

-Maîtrise de la vente immobilière de qualité et haut de gamme à Paris Centre et Ouest, et Boulogne-Bt.



Mes compétences :

Vente

Immobilier

Management

Négociation

Prospection

Conseil