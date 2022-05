Luiz DE OLIVEIRA

Quadrilangue anglais/français/portugais/espagnol, j'ai 15 ans d'expérience et une double compétence entant que consultant (Accenture, Forrester Research, DNV) et manager opérationnel (DOSI) dans le domaine du système d'information.



Mon métier :

Le conseil et la gestion du SI dans toutes ses dimensions, plus particuliérement en ce qui concerne l'organisation, l'amélioration continue, la veille et la stratégie.



Mes compétences:

- Evaluation d’organisations informatiques en utilisant CMMI, COBIT et ITIL

- Définition et pilotage de programmes d’amélioration

- Conduite du changement

- Définition de schémas directeurs

- Animation de groupes de travail et des réseaux de veille

- Coaching et formation de managers et d'équipes opérationnelles

- Gestion de projets et programmes

- Business development



Mes compétences :

Conseil

CMMI

DSI

COBIT

Coaching