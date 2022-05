Lukaz PONNET

En service civique à la Croix-Rouge française, à Villeurbanne, je travaille sur la création de projets dans le cadre de l'écoute des bénéficiaires et de l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment par le biais de l'épicerie sociale et d'un développement de leur recherche d'emploi.



Derrière ce service civique, je candidate également pour des licences professionnelles en coordination de projets, en médiation socio-économique et en chargé de projets pour la solidarité internationale.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ethnos