Après deux années en tant qu'Ingénieur d'affaires dans deux grands groupes du monde du recrutement et du conseil, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Graphito Prévention sur le poste clé de Responsable commercial pour la région IDF.



Fort de mon expérience en conseil auprès de grands groupes, j'apporte les compétences et conseils de Graphito Prévention dans le domaine de la sécurité au travail et de la diminution des risques d'accidents.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en connaitre plus sur mes expériences ou sur ce que je peux vous apporter.



En espérant avoir suscité votre intérêt,



Bonne journée.