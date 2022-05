Lyas GERARD

J’ai passé les 15 dernières années à donner aux particuliers les meilleurs solutions pour améliorer le quotidien.

mais également apporter aux professionnels les moyens d'exploiter au mieux les solutions adaptées dans le cadre de leurs activités.

De plus l’excellence en matière de service client m’a permis de me concentrer sur le point le plus important de la relation commerciale : le client.

J’ai acquis la capacité à transmettre des expériences uniques à mes équipes commerciales par le biais de briefings, d'ateliers,d'objectif, de challenge et d'événements en magasin, pour obtenir le meilleur de chacun dans un but commun : la progression et le développement de l'entreprise.



Mes compétences :

Leadership

Compétiteur