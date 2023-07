Lydérick HENRY

Actuellement en troisième année en licence CCA à l'IAE, j'ai rejoint Descamps Isofis en tant que chargé de contrôle de gestion et comptabilité en alternance.



Avec ma formation en gestion des entreprises et des administrations (option GC2F), j'acquiert les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine. Grâce à mon alternance, je suis en train de mettre en pratique mes connaissances théoriques et de développer mes compétences professionnelles.



Je suis doué avec les outils numériques et j'ai de bonnes compétences relationnelles et orales. J'aime relever de nouveaux défis et je suis toujours prêt à découvrir de nouvelles choses. Ma curiosité et ma soif d'apprendre me permettent de me démarquer et de m'adapter rapidement à de nouvelles situations.



Si vous cherchez un professionnel dynamique et confiant, n'hésitez pas à me contacter pour discuter de mes expériences professionnelles et de mes aspirations professionnelles. Je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour développer mon réseau professionnel.