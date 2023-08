Lydia JOYÉ

Compétences clés :

- Informer et conseiller les clients et collaborateurs sur des questions juridiques ;

- Rédiger des actes juridiques et accomplir des actes de procédure ;

- Constituer des dossiers de plaidoirie et réaliser une veille technique ;

- Effectuer la gestion de contentieux relatifs au Droit du dommage corporel et au Droit public ;

- Anglais professionnel / Pack Office / Logiciels juridiques.



Mes compétences :

Juridique

Droit public

Marché public

Droit des étrangers

Contentieux administratif

Droit fiscal

Droit

Juriste