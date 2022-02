Lydia MAURY

De retour depuis cinq ans en France après treize ans à l’étranger, je profite de cette période pour faire le point professionnellement et me re-situer.



J’ai plus de dix ans d’expérience comme documentaliste dans le secteur privé (conseil aux entreprises en innovation stratégique) mais j’ai aussi acquis diverses compétences en matière de marketing, assistanat commercial et gestion de page web corporative et web 2.0. De part la nature et l’activité de la société où j’ai travaillé ces neuf dernières années, je suis habituée à travailler sous pression et je gère très bien le stress. Je suis aussi très autonome mais je sais aussi travailler en équipe quand cela est nécessaire. Je m’adapte facilement aux changements et je suis très consciencieuse et organisée. Enfin, étant parfaitement trilingue (anglais et espagnol), j’aime travailler dans des ambiances multiculturelles.



Mes compétences :

Présentation powerpoint

Revue de presse

Suivi de projet

Service clientèle

Traduction

Newsletter/emailing

Photoshop

Recherche documentaire

Veille

Organisation d'évènements

Gestion de contenus

Suivi budgétaire

Office package