Lydie BRIDE

Depuis plus de 15 ans je pilote des projets dans différents secteurs d'activités dont l'accompagnement de start'up et de l'assurance (gestion économique, achat). J'ai toujours privilégié dans ces cadres les démarches collectives et l'accompagnement au changement.

Aujourd'hui, mes compétences clés sont le pilotage de projet, le management, la conduite du changement et l'assistance à maîtrise d'ouvrage.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Développement économique

Gestion administrative

Management

Gestion de projet