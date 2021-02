Lydie JOS-ROLLAND

Polyvalente entre le développement, la conception technique, la validation et la relation client, j'ai travaillé à toutes les étapes du Cycle en V de conception logicielle et également travaillée en mode Agile. En occupant des postes de validation fonctionnelle de logiciels de controles et commandes de l'industrie de l'énergie, mes connaissances en developpement et conception me permettent d'être, dans une équipe, le lien entre le monde logiciel et le monde métier.



Mes connaissances et compétences techniques:

- Connaissance approndondie des processus de conception et développement logiciel : Cycle en V et Méthode Agile (Scrum)

- Conception , analyse , specification

- Méthodes et procédures d'intégration et validation de logiciels

- Suivi qualité, gestion des exigences, REX

- Capacité de management de projet, lead d'équipe technique et relationnel client.

- Programmation C/C++/C# principalement

- Bases de données MySQL / SQL serveur

- Protocoles de communication T104, T101, Modbus, IEC61850, OPC

- Automatismes : Maitrise d'ISAGRAF et d'UNITY PRO



Souhait d'évolution de carrière :

Chef de projet