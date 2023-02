Lyes BRAHIMI

Directeur de Création / Manager basé à Alger, avec 15 ans d'expérience dans le métier de la communication, mon rôle est d'assurer une réflexion globale et cohérente de l'identité graphique pour chacun de vos supports et surtout d'assurer un rendu de qualité.

Toujours à la recherche de nouveaux concepts, concepts qui font la différence chez une marque, marque qu'on n'oublie pas... Ma force réside dans la capacité à offrir une large palette de solutions créatives et techniques pour répondre à votre stratégie commerciale, d'imaginer votre campagne de communication, de créer vos documents imprimés, de concevoir votre site internet et d'en assurer sa popularité.



Mes compétences :

Charte graphique

Communication

Création

Création de charte graphique

Création de logo

Directeur artistique

E mailing

Flash

Habillage

Mailing

Packaging

Presse

Publicité

Adobe Flash

Direction artistique

Web design

Design graphique

Adobe Photoshop

Graphisme

Emailing

Adobe Illustrator

Adobe InDesign CS5