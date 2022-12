Ayant un vif intérêt pour le commerce et la négociation, j'ai pu participer activement à maintes reprises, à la réalisation de projets de création d'entreprise à titre bénévole, puis ai pu créer ma propre entreprise en tant qu'entrepeneur indépendant en allant faire du sourcing en France, en Italie et en Chine, et par la suite négocier et acheter des produits cosmétiques pour peaux noires et métissées, ainsi que de la maroquinerie (sacs à main, et chaussures).



Au sein de la centrale d'achats de fruits et légumes du groupe Bonduelle, j'ai pendant une période six mois :



- Analyser les besoins d 'achats des filiales

- Lancer les appels d'offres

- Participer aux négociation avec l'Acheteur sénior

- Saisir les demandes d'achats

- Rediger les contrats d 'achats

- Mettre à jour les taleaux de bords de suivi des achats

- Créer et référencer des nouveaux fournisseurs

- Sourcer des fournisseurs et rechercher de nouveaux produits



Mobilité sur toute la Suisse

Adresse mail : lyna.ndata@gmail.com



Mes compétences :

SAP R3, module MM

Excel

Powerpoint

Word

Outlook

Lotus

Access

Internet

Achats

Commerce international

Réglementation et organisation du transport

Assuurances transports

Incoterm

Organisation

Autonomie

Analyse