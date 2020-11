Lynda CHANTIN-AMRANI

Actuellement en mission auprès d'une structure d'insertion professionnelle, j'anime et j'accompagne dans le cadre d'un "club" des chercheurs d'opportunités professionnelles. Je leur permets de profiter des mes connaissances du marché de l'emploi, de l'entreprise, mais aussi des stratégies et techniques permettant d'optimiser leur recherche d'emploi. C'est une mission passionnante et très enrichissante.



< > Après 5 années d’activité dans le travail temporaire en tant que responsable recrutement, j'ai souhaité évoluer professionnellement dans le secteur des ressources humaines.

< > Dans cette optique, j'ai effectué un master 2 GRH sur l'année 2012-2013 (IAE de Dijon) en contrat de professionnalisation avec l'entreprise AXA direction Bourgogne Franche Comté au sein de son service RH.



< > De par mes expériences, j'ai développé des compétences et des aptitudes dans plusieurs domaines, je sais m'adapter à divers environnements et je possède un très bon relationnel qui me permet de travailler en équipe et de créer des partenariats aussi bien en interne qu'en externe.



< > Je souhaite approfondir mes connaissances dans les domaines des relations sociales et de la gestion des carrières et des compétences, ces aspects de la GRH m’intéressant tout particulièrement.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Recrutement

Formation

Droit du travail