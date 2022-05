Je partage mon temps entre mes activités d'illustration et mes interventions pour des ateliers d'arts plastiques. Mes activités se complètent et me permettent de rester en contact avec les destinataires de mes illustrations.



Mes compétences :

Flash as3

Indesign CS5

Édition

Illustratrice

Photoshop

Enseignement artistique

Dessin

Dreamweaver

Adobe InDesign