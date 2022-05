M-Hélène FLEUTOT

Native de la Bourgogne, j'ai eu la chance de découvrir la France. Aujourd'hui je relève de nouveaux défis alors si vous voulez m'en confier un n'hésitez pas à prendre contact. ...

De nature curieuse , autodidacte et autonome, j'ai travaillé dans divers domaines mais toujours dans la même dynamique apprendre et évoluer, la remise en question de soi même est le moteur de sa vie professionnelle et personnelle...

J'ai assuré l'assistanat de la direction commerciale d'un groupe qui fabrique et commercialise des compléments alimentaires. En contact direct avec les professionnels, les particuliers, les fournisseurs et annonceurs j'ai une bonne aisance relationnelle .

Plus récemment, j'ai découvert le monde de l'immobilier. J'ai commencé comme secrétaire immobilière, puis conseillère en gestion location.

Mon moteur : l'évolution .....



Je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles en Alsace et en Franche Comté.



Mes compétences :

Investissement

Rigueur dans le travail

Organisation du travail

Gestion des priorités

Autodidacte

Recherche de fournisseurs

Réactivité

Accueil physique et téléphonique

Relation fournisseurs

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Analyser écouter réfléchir agir

Négociation

Sens du contact

Microsoft Excel

Microsoft Excel 2000

Microsoft Office 2007

Microsoft Office 365

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Word 2000