Etudiante à Sciences Po Bordeaux, je fais un double-master en suivant à la fois un Master en Gestion des Entreprises et des Organisations à Sciences Po et un Master en Commerce et Stratégies Internationales à la faculté de Gestion.



Intéressée par la commercialisation dans les vins et spiritueux, je souhaite démarrer ma carrière professionnelle dans la vente des vins et spiritueux. J’ai pu d’un côté apprendre la vente et de l’autre m’initier à l’œnologie à travers diverses expériences.