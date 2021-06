Madjid ASSAMEUR

Je suis une personne dynamique et motivée,autonome, mes connaissances ne sont plus à prouver.

Je m’investis dans mon travail et j'attache de l'importance à la qualité de ce que je réalise. Je suis très organisé et n'hésite pas à prendre des initiatives dans le cadre des missions qui me sont confiées.

De nature très optimiste, j aime les défis et je suis prêt à intégrer une nouvelle équipe pour des nouvelles fonctions.



Mes compétences :

SQL

Oracle

BO XI

Sybase

PL/SQL

Banque

Assurance

Datastage

DB2

Informatica PowerCenter