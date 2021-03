Maël CHERY (MAËL CHERY)

Étudiant en DUT Information Communication, Option Communication des Organisations.

Jétudie la communication, le graphisme, la photo, la vidéo mais aussi la gestion de projet.



En parallèle de mes études, je pratique diverses activités. Je fais de la photo et de la vidéo pour mon plaisir personnel mais aussi sur demande, je réalise par exemple des clips musicaux pour des artistes. Je fais aussi de la musique : guitare, batterie et musique assistée par ordinateur.



Je souhaite trouver un stage dans le domaine de la communication, ou de laudiovisuel et je suis ouvert à toutes propositions.