Mael KREJCI

Assimilant très rapidement toute information, j'ai une très forte capacité d’apprentissage d'outils numérique ou de sujet de rapport.



Ayant participé à de nombreux projets et étude web, je suis familier avec la plupart des outils informatique et marketing.



Créatif et adepte de la méthode "lean", je m'adapte rapidement aux équipes pour délivrer des résultats.



J'explore actuellement, avec la création d'une startup, et jusqu'à fin février 2015 des opportunités dans le milieu du vin. Je suis cependant ouvert à des opportunités dans le secteur de la gestion de produit web.







Mes compétences :

Java

Stratégie digitale

Startups

Développement web

Webmarketing

JQuery

Scrum Methodology

JavaScript

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Gestion de produit

Conduite de projet