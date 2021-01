Maël NAVARRO SALCEDO

Disposant d’une double compétence en génie civil et en gestion, je me suis lancé à la sortie de mes études dans un projet entrepreneurial.

Cette première expérience, couplée à l'envie de structurer un projet d'entreprise, m'a amené à rencontrer les gérants d'ARPON, société de conseil en ingénierie.

Après m'être formé durant neuf mois à l'agence de Nantes, j'ai pris en charge avec deux associés la création puis la gestion d'une nouvelle agence à Paris.



Pendant plus de deux ans nous avons construit cette agence parisienne dont l'activité est désormais structurée et compte près d'une centaine de salariés.



A la recherche de nouveaux challenges !



Mes compétences :

Management

Civil engineering

Microsoft Office

Organizational theory