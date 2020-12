Maëlle MAËLLE GALIBERT (GALIBERT)

Grâce à mes 4 ans d'expérience professionnelle et mon cursus en logistique et commerce international, j'ai pu développer mes compétences et connaissances dans plusieurs domaines :

- Gestion d'appels d'offres transport

- Optimisation des ressources au sein d'un entrepôt

- Mise en place de nouvelles procédures (système de gestion transport, partenariat ou traçabilité de produits...)

- Benchmarking et études de marché

- Reporting et Indicateurs Clés de Performance



Organisée, Rigoureuse et Autonome



Anglais et Italien courant

TOIEC Score 965



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Autonomie

Communication culturelle

Travail en équipe

Aisance relationelle

Relations internationales

Microsoft Office 2010

Organisation

Conduite de projet

Microsoft PowerPoint

Service client

Animation de réunions

Management transversal

SAP ERP

Futurmaster

Gestion de projet

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sens de l'initiative