Magali BARRÉ

Responsable du service communication de mon entreprise depuis 2001, je suis également accompagnatrice de voyages depuis 6 ans.



- communication : en partenariat avec ma direction j'élabore la stratégie de communication de l'entreprise ; différentes actions : plaquettes, conventions, publicités, relations publiques, évaluation des coûts, préparation du budget, mise en œuvre du plan média, relations presse, agences de communication, portes ouvertes, affichages, communication interne, externe, dossiers de presse...



- accompagnatrice de voyages en freelance, (c'est une passion): prise en charge de groupes (adultes le plus souvent - enfants avec enseignants) pour des destinations variées en fonction de la demande. je veille au bon déroulement du voyage, renseigne et guide les membres du groupe. je me charge aussi des relations avec les différents prestataires, hôtels et restaurants notamment ; mais aussi bus, excursions, et gestion de tous les problèmes (maladie, perte, vol...). Je suis présente dès le départ du groupe : accueil des voyageurs, vérification de toutes les formalités, visas et vaccins par exemple...



Mes qualités essentielles sont, pour une bonne gestion des deux emplois : le fait que je sois méthodique, il faut un grand sens de l'organisation.



Je suis dynamique et disponible toujours à l'écoute et je sais me montrer convaincante ! Sens du relationnel et habiletés humaines pour motiver, organiser et animer. Flexible j'ai une grande adaptabilité !



Mes compétences :

Animation

Communication

Enthousiasme

Publicité

Rédaction

Relationnel

Sports

Voyages

Voyages d'affaires